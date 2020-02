Mercato Napoli, Koulibaly vicino all’addio

Ultime Napoli, Koulibaly può andar via. Come riportato dal Corriere dello Sport, Kalidou Koulibaly avrebbe comprato casa a Parig e sarebbe ormai sul mercato.

Sarebbe, perchè con De Laurentiis non è mai facile trattare. L’acquisto dell’appartamento panoramico, non esclude che il calciatore possa andare altrove.

L’investimento, infatti, è stato definito anche dal suo inseparabile amico Ghoulam.

L’interesse del Psg nei confronti di Kalidou è assolutamente reale nonché datato ma questo non dimostra ancora nulla. Su di lui, infatti, ci sono anche il Real e il Manchester United. Il club che anche dopo l’addio di Mourinho, grandissimo estimatore del colosso in questione, ha provato vanamente a portarlo in Premier per 105 milioni di euro.

Il Napoli, nonostante l’annata difficile, non intende ora abbassare le pretese: il club azzurro, considerando che il calciatore ha ancora un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 150 milioni, per meno di 100 milioni non lascerà andare il calciatore.

De Laurentiis, che un’estate fa rispose al Real, al Psg e allo United che per portarlo via sarebbero serviti 130 milioni di euro, non prenderà in considerazione alcuna trattativa impostata su una base inferiore ai 100 milioni.

Ultime Napoli: le cifre dell’affare

Giuntoli ha ancora il coltello dalla parte del manico grazie al contratto con Kalidou da 7 milioni a stagione, bonus compresi, e alla clausola rescissoria di 150 milioni valida esclusivamente per l’estero. Una cifra enorme. Che per altro neanche tanto si discosta dalla richiesta opposta in estate al Real e allo United, titolari di due offerte ufficiali recapitate dal manager del giocatore, Ramadani, rispettivamente da 90 e 105 milioni.

De Laurentiis rispose che avrebbe voluto 130 milioni per il centrale. Tuttavia la sua avventura ora potrebbe essere seriamente terminata come quella di Allan.

Psg, United, Real, Barcellona e City sono di nuovo in lizza: con i francesi e i Red Devils oggi in pole.