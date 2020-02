Calciomercato Napoli: Gattuso scarica Meret, per giugno obiettivo Sirigu

Calciomercato Napoli: per giugno si pensa a Sirigu

Calcio mercato Napoli Sirigu | Alex Meret è considerato un patrimonio importante per il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Il giovane portiere italiano è stato scaricato da Gennaro Gattuso al suo arrivo. Il nuovo allenatore ha più volte preferito Ospina a causa della sua abilità maggiore nel giocare palla a terra con i piedi. Intanto, per la prossima stagione, il Napoli valuta l’acquisto di Salvatore Sirigu, portiere esperto del Torino e nel giro della Nazionale di Mancini.

Mercato Napoli: Sirigu in e Meret out

Napoli e Torino si sfideranno domani per la 26a giornata di Serie A allo stadio San Paolo. Tanti i rapporti e gli affari di mercato tra i due club, in estate si potrebbe tornare a trattare. Come riportato da Tuttosport, infatti, gli azzurri pensano a Salvatore Sirigu per giugno e potrebbero sferrare l’assalto decisivo nelle prossime settimane.

Meret sembra destinato a lasciare il Napoli se la situazione dovesse rimanere questa, soprattutto se il prossimo anno, sulla panchina del Napoli, resterà Gattuso. Intanto sul giovane portiere c’è l’Inter, lo valuta per il post Handanovic. Queste le parole di oggi si Gattuso in conferenza stampa sul portiere:

“Oggi facciamo i test e vediamo chi gioca domani. Lozano, Meret ed altri sono fortissimi ma per come voglio giocare non sono ideali“.