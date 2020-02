Joseph Minala lascia la Lazio a titolo temporaneo: l’attaccante si trasferisce al Qingdao Huanghai, in Cina, dove il mercato è ancora aperto.

Calcio mercato Lazio, Minala ai saluti

La meta di questi tempi è sicuramente inusuale. E non solo per l’emergenza Coronavirus, ma anche perché la Cina sta avendo un’inversione di tendenza rispetto al volume d’affari nel mondo del calcio, con un’inversione al ribasso. Ad ogni modo, visto che si tratta di un trasferimento in prestito, l’aspetto economico è sicuramente poco influente per quanto riguarda la scelta dell’attaccante, che spera di trovare in Estremo Oriente più continuità d’impiego. Trascorrerà quindi i prossimi mesi a Qingdao, a poco più di 1000 km dalla regione di Wuhan, centro dell’epidemia. Ecco il testo del comunicato della società biancoceleste: “La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 31/12/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Joseph Marie Minala al club cinese Qingdao Huanghai F.C.“. Quest’anno per lui era arrivata anche una presenza con la prima squadra, con la possibilità di giocare anche in Serie A.

La storia di Joseh Minala

La storia del centrocampista ha i colori di una telenovela. Le discussioni al suo arrivo a proposito della sua età sono iniziate praticamente subito: per tanti era incredibile che un calciatore così giovane avesse già delle risorse fisiche così grandi. Il suo rendimento ne ha inevitabilmente risentito: c’è chi ricorda che già dopo i primi giorni, il giovane minacciasse il suo ritorno in Africa. Parte così una girandola di prestiti, tra alti e bassi, fino alla beffa di quest’anno, quando finora è stato impiegato con la Primavera da fuoriquota. Ora però, finalmente, la luce sembra vedersi in fondo al tunnel.