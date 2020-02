Calciomercato Juventus, Zidane esonerato dal Real? ‘Zizou’ è l’idea per giugno

Calciomercato Juventus, Zidane potrebbe dire addio al Real Madrid: la situazione

Calciomercato Juventus – Zidane | Si trova in una situazione ingarbugliata il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane. L’allenatore non riesce a carburare dopo il ritorno a Madrid ed è possibile che la sua avventura possa finire al margine proprio di questa stagione. La sconfitta arrivata contro il Manchester City e in casa, davanti al pubblico del Santiago Bernabeu, mette a rischio la sua posizione. Futuro compromesso, perché i Blancos non hanno alcuna intenzione di chiudere la stagione uscendo praticamente agli ottavi di finale della Champions League.

Chiaro è, sul proprio destino, hanno trovato una candidata alla vittoria finale, ma gli errori nascono a monte: la società madrilena avrebbe gradito il primo posto nel girone, proprio per evitare di affrontare una testa di serie già agli ottavi. A fine stagione potrebbe arrivare l’esonero, la Juventus resta in agguato.

News Juventus, in caso di addio dal Real Madrid, i bianconeri sarebbero in agguato: idea ‘Zizou’ per giugno

Posizione in bilico al Real Madrid, il ritorno di ‘Zizou’ ai Galacticos non ha convinto il presidente Florentino Perez. Il Real rischia di finire fuori dalla Champions League e stando a quanto rivelano i media spagnoli, come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, potrebbe essere ribaltato tutto sulla panchina del club madrileno. Sì, perché arriverà il Clasico contro il Barcellona e, in caso di sconfitta, potrebbe arrivare l’esonero.

La Juventus, nel frattempo, si trova nella stessa situazione, dopo la sconfitta con il Lione. Maurizio Sarri nutre della fiducia di Nedved, Paratici e di Agnelli anche. Ma chissà, con Zidane libero, a fine stagione potrebbe essere già addio con l’allenatore di Figline, in particolar modo se dovesse toppare in questa Champions League, obiettivo che la Juventus segue da ormai diversi anni.