Calciomercato Juventus: Aouar e Tonali per ripartire

Calciomercato Juventus: Aouar e Tonali nel mirino

Notizie Juventus, il reparto da ritoccare è il centrocampo: dentro Aouar e Tonali? Come riportato da Tuttosport, i bianconeri adesso sono convinti, il francese del Lione è un grande calciatore e potrebbe fare al caso proprio della Juve.

La squadra bianconera, nonostante i due innesti a zero in estate, ha mostrato difficoltà proprio in mezzo al campo dove Sarri non riesce ad esprimere il suo gioco.

Aouar ha dimostrato in novanta minuti perché i campioni d’Italia – e non solo loro – lo seguono da un anno.

Aspettando nuovi test, a partire dal ritorno del 17 marzo, i bianconeri continueranno a “marcare” il calciatore ed il Lione, club con il quale i rapporti sono ottimi nonostante gli affari sfumati degli ultimi anni. Alla Continassa lo hanno provato sulla propria pelle tanto con Correntin Tolisso (poi andato al Bayern per 41 milioni nel 2017) quanto la scorsa estate con Tanguy Ndombele, trasferitosi al Tottenham per 70 milioni. Il centrocampista, tuttavia, piace anche al Cheslea.. Nei salotti del mercato della Premier sono convinti che a Stamford Bridge possano spingersi fino a quota 50 milioni.

Ultime Juve: in estate anche tonali?

Il francese non è l’unico pallino bianconero. Il nome che più convince, forse anche più di Aouar, è quello di Sandro Tonali del Brescia. Paratici si è mosso da mesi per convincere Massimo Cellino. Il numero uno dei lombardi ha preferito rimandare ogni discorso a fine anno ma la concorrenza è agguerritissima: Chelsea, Manchester United, City e Paris Saint Germain.