Calciomercato Juve: Sarri o Allegri al PSG

Ultime notizie Juventus Sarri Allegri PSG | Massimiliano Allegri è pronto a tornare su una panchina. L’ex allenatore della Juventus, secondo le ultime voci di mercato riportate da Tuttomercatoweb.com, potrebbe finire al PSG. Thomas Tuchel è ormai alla fine di un ciclo. L’allenatore lascerà il Paris Saint-Germain a fine stagione. A quanto pare, il direttore sportivo del PSG, Leonardo, lo vorrebbe al club parigino. Possibile addio si Sarri alla Juventus, con il tecnico proposto proprio al club francese.

Ultime Juve, Sarri può andare al PSG: proposto da Ramadani

Come riportato da TMW, Fali Ramadani, intermediario di Sarri che ha portato proprio l’allenatore dal Chelsea alla Juventus, avrebbe proposto Sarri alla dirigenza del PSG per la prossima stagione. L’allenatore è in rottura con la Juventus dopo gli ultimi risultati poco convincenti e positivi. L’allenatore ora ha il dovere di portare a casa risultati o sarà separazione a fine anno.

Persa la Supercoppa, restano Coppa Italia, Champions League e Coppa Italia, dove l’allenatore è in bilico con i risultati e non ha in nessuna delle tre competizioni un netto vantaggio. Il presidente Andrea Agnelli ha già incontrato l’allenatore e spiegato la situazione. Per Sarri non sarà facile guadagnarsi la conferma. A fine stagione si valuterà con risultati alla mano quale sarà il suo futuro. Intanto spunta l’ipotesi PSG