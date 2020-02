Tweet on Twitter

Ultime Roma, Kluivert: “Possiamo arrivare in finale”

Notize Roma | Justin Kluivert, attaccante della Roma, ha parlato a fine gare nel corso di un’intervista concessa alla Rai:

Ultime Roma, parla Kluivert

“Molto contento per il gol, abbiamo attaccato in modo veloce. Ho sorpreso il difensore con un gran movimento”.

Modulo?

“Mi piace anche se alunce volte credo che potremmo attaccare in modo più veloce, ma oggi era una partita difficile. Il campo era pesante, siamo felici per il passaggio del turno”.

Avversario?

“Tutte le squadre sono molto forti a questo punto, come noi. Siamo pronti per la prossima partita”.

Finale?

“Possiamo farcela anche se sarà in ogni caso difficile, ma penso che la Roma possa arrivare lontano”.

Lazio?

“Per me non contano i loro risultati, non guardo i risultati della Lazio, sono concentrato solo sul mio club”.