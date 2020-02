Lazio, infortunio Acerbi: il difensore dorme a Formello, ecco quando potrebbe rientrare

Ultime Lazio, infortunio Acerbi: le condizioni e i tempi di recupero

Ultime Lazio – Infortunio Acerbi | Non molla il difensore centrale dei biancocelesti, Francesco Acerbi. E’ un perno fondamentale della difesa della Lazio e non ha voglia di restare ancora a guardare, dopo l’ultima assenza a Genova. Il giocatore sta cercando di recuperare al più presto possibile, ha messo nel mirino almeno la sfida del prossimo 7 marzo, contro l’Atalanta. Stando a quanto rivelano i colleghi del Corriere dello Sport, il difensore della Lazio e ormai entrato nel giro della Nazionale, sta facendo qualsiasi cosa per tornare a disposizione del suo tecnico, Simone Inzaghi. Contro il Bologna difficilmente riuscirà ad esserci, ma non vuole mancare all’importante e complesso match che andrà in scena contro l’Atalanta.

News Lazio, infortunio Acerbi: il difensore dorme a Formello, vuole esserci a tutti i costi almeno contro l’Atalanta

Francesco Acerbi non ha intenzione di lasciare la propria squadra senza il suo numero 33. Sì, perché il difensore della Lazio, pur di provare a rientrare in fretta, sta praticamente dormendo al Centro Tecnico di Formello. La sua intenzione sarebbe quella di recuperare in vista dell’Atalanta e per farlo, sta tentando un recupero 24 ore no stop assieme allo staff medico della società biancoceleste. Un tentativo che mette ancora una volta in risalto le sue qualità professionali, oltre che tecniche. Dalla mattina fino al tardo pomeriggio lavora al rientro, i bergamaschi sono avvisati.