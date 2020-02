Notizie Inter, Biraghi: “La prima rete è un sogno”

Ultime Inter | Cristiano Biraghi, difensore dell’Inter in gol contro il Ludogorets, ha parlato a Inter TV al termine della gara:

Le parole di Biraghi

“Sono contento per la prima rete con questa maglia, era un sogno per me e lo dedico a mia moglie e alle mie bambine. Ora prepareremo il match contro la Juventus ma non dobbiamo creare pressioni che non sono utili.

Porte chiuse? Siamo abituati a giocare con i tifosi intorno però siamo anche dei professionisti. Dobbiamo trovare stimoli anche senza pubblico perchè siamo professionisti. Dobbiamo pensare a giocare una partita importante”.