Napoli, le ultime su Koulibaly e Mertens | Il Napoli di Gennaro Gattuso si sta dimostrando sempre più deciso e concentrato sia in Italia che in Europa ma nelle prossime sfide non potrà contare sui suoi uomini migliori. Kalidou Koulibaly e Dries Mertens potrebbero restare fuori per alcune settimane ancora.

Napoli, le condizioni di Mertens e Koulibaly

La titolarità di Kalidou Koulibaly contro il Lecce nella gara del San Paolo persa dal Napoli, fece ben sperare i tifosi azzurri che pensavano di poter contare nuovamente sul gigante senegalese. Così non sarà, almeno per un’altra settimana. Stesso periodo di stop anche per Dries Mertens che, dopo il gol al Barcellona, è stato duramente colpito da Sergio Busquets alla caviglia destra.

Il Napoli, con una nota ufficiale sul proprio sito, ha comunicato le condizioni dei due calciatori.

“Seduta mattutina per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Torino per la 26esima giornata di Serie A in prgramma sabato al San Paolo alle ore 20.45. Allenamento interamente in palestra oggi per la squadra. Malcuit ha fatto piscina. Koulibaly ha svolto lavoro in campo e palestra. Per Mertens terapie e lavoro in palestra”.

Mertens out con il Torino, rischia con l’Inter

L’infortunio alla caviglia di Dries Mertens avrà bisogno di 7-10 giorni di cure per tornare a pieno ritmo. L’attaccante, appena diventato il marcatore più prolifico della storia del Napoli insieme ad Hamsik, dovrà saltare certamente la gara di sabato sera contro il Torino al San Paolo. Rischia di essere assente anche nella gara di giovedì prossimo contro l’Inter, valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.