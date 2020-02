Mercato Inter, Sanchez oggetto misterioso: proverà a convincere Conte

Mercato Inter: Sanchez ancora non convince, riscatto lontano

Mercato Inter Sanchez | Una stagione molto positiva per l’Inter, che è riuscita a diventare una squadra prima credibile, e dopo molto solida in termini di risultati. Conte è riuscito a valorizzare praticamente tutti i giocatori, ma chi ancora sta facendo fatica ad esprimersi è Sanchez. L’attaccante cileno ha giocato fin qui molto poco, e le prestazioni delle ultime giornate, seppur siano state in crescita, ancora non convincono per il futuro riscatto.

Il giocatore potrebbe ritornare al Manchester United, un’ipotesi che non va bene per nessuno, sia ai Red Devils che all’ex Arsenal. Ecco che il giocatore cercherà in tutti i modi di sfruttare al meglio questa sua occasione a Milano, magari convincendo una volta per tutte Conte. Questa la notizia riportata in mattina da La Gazzetta dello Sport.

Sanchez: più fiducia nelle prossime partite?

Sanchez ha fin qui dimostrato pochissimo al suo ritorno in Italia, complice anche una condizione fisica non perfetta. Il cileno ha infatti avuto subito qualche acciacco fisico, e lo stop si è prolungato per quasi due mesetti. Insomma una situazione che non è stata facile, e che non lo è tuttora per l’attaccante, adesso chiamato all’ultimatum. Conte gli darà più fiducia, sperando venga ripagato.