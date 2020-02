Italia, Mancini: “Vogliamo vincere subito Europeo e Mondiale”

Italia, Mancini carica l’ambiente

Italia Mancini Nazionale | Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, carica tutto l’ambiente azzurro in un momento particolare. L’allarme Coronavirus crea panico in Italia e anche nel mondo del calcio. Intanto, l’allenatore rilascia un’intervista a esquire.com, dove spiega la voglia di ritornare grande con la Nazionale.

Italia, le parole di Roberto Mancini

“Per me è una grande soddisfazione rappresentare la propria nazione. Sappiamo che si tratta di un duro lavoro da gestire tra molta pressione e responsabilità. L’Italia arriva da uno storico risultato deludente, una mancata qualificazione ai Mondiali, cosa mai successa. A memoria negli ultimi cinquant’anni forse.

Ora abbiamo cambiato marcia, tutto il sistema ha capito e preso la decisione di dare spazio soprattutto ai giovani, con qualche giocatore più esperto possiamo andare avanti. Vogliamo tutti riportare l’Italia dove merita. Tutti noi sappiamo che siamo migliorati in questi mesi, ma dobbiamo lavorare ancora molto per raggiungere certi obiettivi, l’Italia deve sempre partire e giocare ogni gara per vincere. Le ultime partite sono state buone, tutte buone prestazioni. Gli Europei sono tra quattro mesi e non credo che il girone sarà così semplice come si dice in giro, ci sono squadre difficili da affrontare come sempre. Noi puntiamo ad essere ottimisti. In futuro non so cosa farò, ancora non ci ho pensato. Per ora il mio obiettivo è quello di riportare in Italia la vittoria di un Europeo e di un Mondiale”.