Gent-Roma, Petrachi: “Occhio al campo, ecco quello che ho detto ai ragazzi”

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara col Gent.

Le parole di Petrachi nel prepartita

Gent-Roma sta per cominciare. Serve almeno un pareggio, o comunque una sconfitta segnando un gol potrebbe significare comunque qualificazione. Non sembra un’impresa, ma il dirigente giallorosso non si fida e lo mostra in diretta davanti alle telecamere: “Mi aspetto un atteggiamento, sappiamo che è una partita da dentro o fuori, serve una grande prestazione e sono molto fiducioso. Carles Perez? Il primo impatto a Sassuolo non mi era piaciuto, glielo dissi che in Italia serve più anima e più carattere, da allora ha capito, sta lavorando bene adesso e può ritagliarsi uno spazio importante. Condizioni del campo? Ho detto ai ragazzi di alzare un po’ i tacchetti, nella fase di riscaldamento saranno in grado di fare le giuste valutazioni. A Fonseca non piace fare rifinitura qui il giorno prima“.