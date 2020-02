Calciomercato Milan, Ibrahimovic va blindato: lo svedese chiede garanzie

Calciomercato Milan: Ibrahimovic vorrebbe restare, ma alle sue condizioni

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | Il Milan continua a proseguire sul mercato, e lo fa pensando soprattutto alla costruzione della rosa. Quest’ultima è un fattore fondamentale, ed è direttamente collegata a qualche riconferma nella prossima stagione. Il primo giocatore da blindare assolutamente è Ibrahimovic, che da quando è arrivato è riuscito a dare un imput importante ai rossoneri, quasi trascinandoli per mano in alcuni spezzoni di partita. L’impatto dello svedese è stato devastante, e la dirigenza è d’accordo sulla proposta di rinnovo prima del termine dei primi sei mesi.

Una mossa ovvia, e che al momento troverebbe anche un buon riscontro in Ibra, almeno in parte. L’ostacolo? Le garanzie, quelle che il centravanti vorrebbe per accettare di giocare un altro anno in quel di Milano. Serve almeno una competizione europea, e soprattutto una squadra più competitiva rispetto ad adesso. Questa la notizia riportata da Gazzetta.

News Milan: rinnovo Ibrahimovic, ora si aspetta

Ibrahimovic è una pedina fondamentale per questo Milan, troppo importante riuscire a blindarlo anche per la prossima stagione. Adesso i rossoneri dovranno saper aspettare il momento giusto per affondare il colpo, e allo stesso tempo attivarsi per altri profili. Intanto è arrivata una riconferma per l’anno prossimo, ecco altri dettagli.