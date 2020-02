Calciomercato Juve: Emerson Palmieri e Jorginho lasciano il Chelsea in estate

Calciomercato Juventus Jorginho Emerson Palmieri | La Juventus lavora già sul mercato in vista della prossima stagione. Tanti i calciatori seguiti dal club bianconero, come Jorginho ed Emerson Palmieri. I due calciatori del Chelsea, sono pronti a lasciare il club inglese. Infatti, come riportato dall’edizione odierna del The Sun, dopo la batosta in Champions League contro il Bayern Monaco, il Chelsea di Lampard è pronto a rivoluzionare la squadra in vista della prossima stagione. Sono circa 8 i calciatori lista in uscita per la prossima sessione di calcio mercato, tra questi ci sarebbero anche i due calciatori che hanno già militato in Serie A. Gli altri calciatori in uscita sono: Marcos Alonso,Kepa Arrizabalaga, Willian, Ross Barkley, Pedro e Kurt Zouma.

Calciomercato Juve: Emerson Palmieri e Jorginho con Sarri

Per vedere Emerson e Jorginho alla Juventus, sarà decisivo il futuro di Maurizio Sarri. I due calciatori sono stati protagonisti con l’allenatore italiano al Chelsea e al Napoli (per Jorginho). Con la conferma di Sarri alla Juve tutto sarà più facile. Intanto l’agente del centrocampista italo-brasiliano ha parlato così del suo approdo alla Juve:

“Tutto può succedere all’interno del calciomercato. Devo dire che Jorginho ha un contratto di tre anni col Chelsea. Nel caso, se avverrà questa ipotesi, saremmo pronti a valutare le diverse proposte da tutto il mondo, anche dall’Intalia come dalla Francia, dall’ Inghilterra. Juventus? E’ la squadra più importante d’Italia, quella che più ha vinto di più. Non diremmo di no ai bianconeri”.