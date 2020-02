Ultime Juventus, scintille nel riscaldamento tra Bonucci e Matuidi

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La tensione in questi casi può fare brutti scherzi, ma è chiaro come in Champions League la mentalità conti più di ogni altra cosa: poco prima di Lione–Juventus, secondo quanto raccontato da Sky Sport, ci sono state alcune scintille tra Bonucci e Matuidi, con il primo a riprendere platealmente il secondo.

Juventus news, Bonucci contro Matuidi

Che si parli di obiettivo o sogno poco importa: è chiaro come la Juventus sia una delle candidate alla vittoria della vecchia Coppa dei Campioni. Le parole di Paratici questa sera hanno gettato acqua sul fuoco, ma i tifosi sognano finalmente di poter festeggiare il traguardo europeo. La trasferta in terra di Francia è già stata funestata dalle polemiche per la presenza dei tifosi italiani, e neanche gli stessi giocatori sembrano essere immuni ad una ventata di nervosismo. Nel riscaldamento pre-partita infatti, Leonardo Bonucci si è scagliato platealmente contro il compagno Matuidi: attirando anche l’attenzione delle telecamere.

Lione-Juve, il racconto dello scontro

Nulla che sia andato contro lo scontro verbale, ma i toni accessi hanno impressionato tutti. L’oggetto del contendere, come raccontato da Sky, sarebbe stato lo scarso impegno che il francese stava mettendo nella preparazione del match. Va ricordato che il centrocampista non figurava nemmeno nell’elenco dei titolari questa sera, ma ciò non è bastato ad evitargli la ramanzina da parte del numero 19 bianconero.