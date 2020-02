Ultime Atalanta, infortunio Toloi: rischia un lungo stop

News Atalanta Toloi infortunio | Stagione incredibile quella dell’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini si conferma tra le migliori in stagione. Quarto posto ben difeso dalle inseguitrici e quarti di finale di Champions League ad un passo (all’andata 4-1 contro il Valencia). Un traguardo storico quello che sarebbe per l’Atalanta. Intanto, tra le tante buone notizie, Gasperini dovrà fare a meno di Rafael Toloi. Il calciatore si è fermato per un infortunio muscolare e potrebbe restare fuori anche a lungo. Stagione da protagonista quella del difensore brasiliano classe 1990. 1 gol, 6 assist e prestazioni ad altissimo livello. Adesso potrebbe restare fuori a lungo, tifosi dell’Atalanta e Gasperini in ansia in attesa dell’ufficialità dopo i controlli medici.

Notizie Atalanta, infortunio Toloi: tempi di recupero

Come scritto dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Rafael Toloi rischia un lungo stop. Sono monitorate le condizioni del difensore dell’Atalanta, che nella giornata di ieri non ha preso parte all’allenamento con il resto della squadra a causa di un problema muscolare. Oggi nuovi esami strumentali, intanto da Dea resta in ansia. Il calciatore ha lamentato di un dolore al flessore, dove è stata riscontrata la lesione. Nella giornata di oggi si capirà il grado dell’infortunio, dove saranno stabiliti i tempi di recupero. Situazione delicata in difesa per l’Atalanta, tempi di recupero che potrebbero essere anche molto lunghi.