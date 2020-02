Paratici prima di Lione-Juventus: “CR7 è il migliore di tutti i tempi, godiamocelo”

Paratici nel pre-partita di Lione-Juventus

Paratici prima di Lione-Juventus | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel pre-partita degli ottavi di Champions League, il CFO bianconero, Fabio Paratici. Ecco le sue parole.

CLICCA QUI PER LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le parole di Paratici

“Qual è il nostro obiettivo? A parte le schermaglie dialettiche, dico che ci sono squadre attrezzate per vincere la Champions. E’ un sogno, ma la verità è che siamo competitivi per cercare di vincere. Ogni tanto qualcuno ci ruba l’idea. Cristiano Ronaldo è il migliore di tutti i tempi, averlo nella nostra squadra è un vantaggio. In Italia dimentichiamo di averlo nel nostro campionato, dovremmo godercelo un po’ tutti. Sarri concentrato sul campionato? Non credo, la concentrazione c’è sempre, per tutto quello che facciamo. Logicamente il campionato lo giochiamo settimanalmente, dunque c’è più pressione. Siamo i più vincenti, partiamo col favore del pronostico. La Champions ci sono squadre attrezzate, è un torneo e da qua alla fine si gioca su sette gare, finale compresa. I dettagli faranno la differenza, così come la fortuna. Obiettivo o sogno Champions? Lavoriamo sempre per vincere, ma sempre non è una statistica. Partita per partita, l’obiettivo è di vincere tutte le partite”.