Notizie Sassuolo, esonero De Zerbi? Le parole di Carnevali

Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, è intervenuto a proposito di uno dei temi più dibattuti in casa neroverde: il futuro di Roberto De Zerbi è ancora adesso una grande incognita…

Ultime Sassuolo, Carnevali sull’addio del mister

Le parole del dirigente emiliano vengono riportate da TRC: “È un grande allenatore, destinato a grandi cose e le chiacchiere che ci sono intorno alla sua scadenza contrattuale è plausibile, e ne parleremo. Oltre al tecnico ci sono altre persone oggi molto importanti per il Sassuolo la cui situazione contrattuale va monitorata e risolta, visto che sono in scadenza, ma tutto avverrà in base alla nostra progettualità e soprattutto al collimare delle rispettive idee“. Parole quindi che aprono chiaramente al dialogo, ma qualora ci fossero divergenze, è probabile che il club cambi presto allenatore.

I rumour di mercato su De Zerbi

Quest’anno il mister ha ottenuto per il momento 8 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, ma ciò che marca la differenza con molti suoi colleghi è l’abilità nel lavorare coi giovani e dal loro la possibilità, attraverso un’idea tattica ben precisa, di lottare quasi alla pari con formazioni più blasonate. Profili come quello di Boga o Locatelli hanno beneficiato molto del suo influsso: normale quindi che il nome di De Zerbi sia anche associato ad alcune big del nostro campionato.