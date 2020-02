Milan, Donnarumma dà forfait con il Genoa | L’infortunio occorso a Gianluigi Donnarumma nella gara contro la Fiorentina, è più serio del previsto. Si pensava ad una sostituzione in via precauzionale ma così non è. Il portiere del Milan non sarà presente nella sfida di domenica contro il Genoa.

Milan, Donnarumma non ci sarà: esordio per Begovic

Infortunio e sostituzione al 52′ di Fiorentina-Milan: Gianluigi Donnarumma era uscito già malconcio dalla gara di sabato scorso. Un problema alla caviglia che lo terrà fuori anche dal match di domenica prossima contro il Genoa. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l’intenzione dello staff medico sarebbe quella di non correre rischi e non affrettare un recupero che potrebbe poi costare molto più caro. Al momento è a 199 presenze con la maglia rossonera e dovrà rimandare il suo regalo di compleanno alla sfida contro il Bologna.

Milan, esordio per Begovic a San Siro

Dopo i 40 minuti del Franchi, Asmir Begovic è pronto all’esordio dal primo minuto a San Siro con la maglia del Milan. Il portiere bosniaco ha ben figurato contro la Fiorentina, sfiorando anche il pallone del rigore del pareggio di Pulgar. Domenica contro il Genoa è chiamato a far dimenticare l’assenza di Donnarumma a San Siro e a dar lustro alla maglia rossonera con il numero 1.