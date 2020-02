Coronavirus: niente conferenza per Conte e Gasperini | La Lombardia è assediata dall’allarme coronavirus che da più di una settimana sta facendo vivere giorni di ansia e di nuove organizzazioni per tutte le attività. Le notizie dell’ultima ora portano all’annullamento della conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico leccese, dunque, non parlerà alla vigilia della gara di Europa League. Lo stesso varrà per Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta che non parlerà ai giornalisti prima della gara con il Lecce.

Coronavirus, annullata conferenza Conte e Gasperini

Inter-Ludogorets, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League si giocherà domani sera a San Siro a porte chiuse per l’emergenza coronavirus. Dalle ultime notizie l’Inter ha annullato tutte le attività in programma oggi, tra cui la classica conferenza stampa di Antonio Conte e l’allenamento di rifinitura aperto alla stampa per evitare qualsiasi tipo di pericolo da contagio.

Atalanta, annullata conferenza di Gasperini

Come comunicato dall’uffico stampa dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini non parlerà in conferenza stampa sabato pomeriggio. L’allenatore dei bergamaschi non presenterà la gara con il Lecce in diretta ai media ma verrà pubblicata, sul sito internet del club, un’intervista al tecnico. Decisione presa in base alle scelte della Regione Lombardia e del governo per limitare i rischi dell’infezione da coronavirus. La gara di domenica si disputerà a porte chiuse, così come tutte le partite che si disputeranno nelle zone d’Italia ad alto pericolo.