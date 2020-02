Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: nuova offerta dal club. La situazione

Calciomercato Napoli: Mertens vuole restate

Ultimissime calcio Napoli Mertens | Dries Mertens sempre più nella storia del Napoli calcio. Nella giornata di ieri, contro il Barcellona nella gara d’andata degli Ottavi di Finale di Champions League, Mertens ha messo a segno il gol numero 121 con la maglia azzurra. Raggiunto il record di Hamsik, ora è ad un gol dalla storia e per diventare il miglior marcatore di sempre nella storia del Napoli. Ieri, nota negativa, il suo infortunio, che lo terrà lontano dal campo per qualche settimana. Intanto, proseguono i dialoghi con la società per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Mertens è in scadenza a giugno 2020 e ha tutta la voglia di restare in azzurro, rifiutate tutte le offerte ricevute nelle ultime settimane.

Calcio mercato Napoli, rinnovo Mertens: le ultime

Intanto, arrivano aggiornamenti di mercato da Rai Sport riguardo il futuro dell’attaccante belga. Il Napoli ha fatto la sua offerta a Mertens: 4.5 milioni annui per due anni fissi più un milione di bonus ed un bonus alla firma trattabile. Il Napoli alla firma offre 1 milione, ma il calciatore spinge per i 5 (quelli offerti dal Monaco alla firma). Al momento le parti restano distanti ma in continuo aggiornamento. Sono tante le squadre che si sono interessate a Mertens in questi ultimi mesi, tra cui Inter, Monaco e Borussia Dortmund su tutte.