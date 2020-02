Calciomercato Napoli: Mertens segna e indica lo stemma, vuole restare

Tweet on Twitter

Calciomercato Napoli: Mertens resta?

Ultime Napoli, Mertens vuole rinnovare. Come riportato da Sky Sport, nel momento caldo della stagione il mercato sembra passare in secondo piano ma tuttavia il futuro dell’attaccante belga è ancora in bilico.

Le voci riguardanti alcuni calciatori ed il loro futuro in casa Napoli continuano ad essere insistenti.

Milik e Zielinski ed il loro rinnovo, Koulibaly ed Allan richiestissima ed anche Callejon e Mertens in scadenza.

Se lo spagnolo sembra in difficoltà e ormai arrivato al tramonto della propria carriera, Dries Mertens continau a segnare.

L’attaccante azzurro il cui contratto è in scadenza a giugno, è un obiettivo dei nerazzurri per l’estate.

Ultime Napoli: Dries Mertens vuole restare in azzurro

Dopo aver segnato questa sera il gol del momentaneo vantaggio del club partenopeo contro il Barcellona, ha esultato indicando lo stemma sulla propria maglia. Un segnale anche per il futuro? Sulla questione si è espresso lo studio di Sky Sport dando gli ultimi aggiornamenti.

“Ciro” Mertens non ha firmato con nessuna squadra, sta sperando di trovare l’accordo con il Napoli. De Laurentiis gli ha mandato segnali positivo ma ad oggi non ci sono stati passi avanti. Chissà che con il gol ed il record, le parti non possano trovare l’intesa