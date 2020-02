Calciomercato Milan: Zaracho ha detto sì, affare da 20 milioni

Calciomercato Milan: Zaracho, c’è l’offerta al Racing

Calciomercato Milan Zaracho | L’AC Milan lavora da più di un anno per l’acquisto di Matias Zaracho. Il calciatore argentino, di proprietà del Racing Avellaneda, stesso club dove è cresciuto insieme a Lautaro Martinez, è il principale obiettivo per la prossima stagione. Offerta fatta dal Milan per il giovane esterno d’attacco di circa 15 milioni di euro nelle passate settimane. Distanza minima con il club argentino che continuava a chiedere circa 20 milioni di euro. Il Milan, inoltre, era già da tempo vicina all’accordo anche con il calciatore e il suo agente. Dagli iniziali 25 milioni chiesti dal Recing Club, ora si potrebbe chiudere a 20, per un colpo firmato da Boban e Maldini. In questa stagione Matias Zaracho ha messo a segno 4 gol, il classe 98 ha un contratto in scadenza nel 2023.

Mercato Milan – Zaracho ha detto sì

Il Milan continua a spingere per il giovane talento argentino. Come riportato da Sportmediaset, il calciatore potrebbe approdare la prossima estate al Milan. Affare che sembra ormai sempre più vicino alla chiusura. Matias Zaracho ora è davvero vicinissimo al Milan. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni di calcio mercato, il talento classe 1998 del Racing Avellaneda avrebbe già detto di sì al club rossonero. Accettata l’offerta del Milan e pronto a trasferirsi a giugno. Affare da circa 20 milioni di euro con il Racing, accordo raggiunto.