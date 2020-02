Calciomercato Milan, Spalletti per il dopo Pioli: ora è il favorito

Calciomercato Milan: Spalletti in vantaggio per la panchina rossonera

Calcio Mercato Milan Spalletti | Una stagione altalenante per il Milan, iniziato male con l’era Giampaolo, e in miglioramento negli ultimi mesi con Stefano Pioli. I risultati però stanno comunque facendo fatica ad arrivare, e negli ultimi giorni soprattutto, si è alzato per l’ennesima volta un polverone per quanto riguarda l’allenatore. Tanti dubbi, poche certezze, e diversi nomi per un possibile cambio di panchina.

Si è parlato di Rangnick e di Allegri, ma a quanto pare sembra che sia tornato di moda il nome di Spalletti. Il tecnico è ancora sotto contratto con l’Inter e lo sarà fino all’anno prossimo, ma a giugno la situazione potrebbe essere diversa: liberarsi sarà più facile, e in più si tratterebbe di iniziare la stagione dall’inizio, stimolo e garanzie in più. Questa la notizia riportata in mattinata dal Corriere.

News Milan: rivoluzione societaria in arrivo?

Un momento delicato per la stagione del Milan, sia sul campo che fuori. I rossoneri stanno attraversando un periodo fitto di dubbi e tensioni, soprattutto in società. Mentre si studia già il sostituto di Pioli, pare che anche la situazione in dirigenza non sia rosea. Gazidis, Maldini e Boban non vanno più d’accordo, ormai è scontro totale. Ecco chi rischia.