Calciomercato Fiorentina, Terrier nome per la trequarti | Martin Terrier piace alla Fiorentina di Rocco Commisso che in estate potrebbe tentare l’assalto. Il treuqartista francese potrebbe essere l’erede di Federico Chiesa qualora il giovane talento italiano dovesse dire addio in estate.

Calciomercato Fiorentina, l’agente di Terrier apre al trasferimento

Questa sera Martin Terrier sarà protagonista nell’andata degli ottavi di finale di Champions League nella gara tra Lione e Juventus. Il suo agente, Yvan Le Mee, è intervenuto ai microfoni di TMW e ha parlato dell’interesse dei viola per il suo assistito.

“E’ un trequartista che gioca tra le linee, più tecnico, è un calciatore speciale, è un Chiesa alla francese che conosco bene perché seguo da vicino. Nell’ultima stagione in Ligue 1 ha giocato da titolare nella seconda parte e ha messo a segno 9 gol. E’ seguito anche in Italia: su di lui c’era la Fiorentina, che cerca un giocatore così. Gioca come Chiesa, da esterno, seconda punta o punta in alcune circostanze. Il Lione lo ha comprato per 15 milioni ma ora ne vale almeno 30″.

Sulla sfida alla Juventus

L’agente di Terrier si è poi soffermato sulla sfida di Champions League che il Lione giocherà contro la Juventus questa sera.

“La squadra è tornata a giocarsi la Champions anche in campionato e ora potrà andare a giocare con più serenità con la Juventus, visto che ha la mente libera. Nell’ultima gara ha giocato col 3-5-2 per prepararsi ai bianconeri. E’ un modulo che piace ai calciatori del Lione perché dà più sicurezze in difesa e permette ai terzini di spingere”.