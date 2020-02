Ultime Roma, infortunio Pellegrini: c’è lesione! I tempi di recupero

Notizie As Roma, Pellegrini infortunio: le ultime

Ultime Roma Pellegrini tempi di recupero | Ennesima batosta per la Roma. Infermeria sempre piena in questa stagione per Fonseca, che quasi mai ha avuto tutto l’11 titolare a disposizione. Ancora una volta ad infortunarsi è stato Lorenzo Pellegrini, uscito a fine primo tempo di Roma-Lecce. Il giovane centrocampista giallorosso ha avuto un problema muscolare e starà fuori ancora per qualche settimana. I controlli e la risonanza magnetica erano già stati annunciati questa mattina dal Corriere dello Sport. Questa stagione è stata particolare per Pellegrini, avvio straordinario, poi l’infortunio e il calo. Ora di nuovo l’infortunio che rischia di tenero fuori dalle tre settimane ad un mese. Out contro Cagliari e Gent. Fonseca studia le giuste alternative per sostituire il calciatore sulla trequarti. Ci sarà sicuramente Mkhitaryan, al suo fianco Carles Perez a destra e Perotti o Kluivert sulla sinistra. Possibile spazio ancora a Under.

Pellegrini tempi di recupero | Arrivano aggiornamenti importanti riguardo l’infortunio del centrocampista della Roma. Secondo quanto riportato da Roma Tv, sono stati fatti i giusti accertamenti riguardo il calciatore giallorosso, che hanno evidenziato un edema muscolare bicipite femorale della coscia destra. C’è lesione quindi, Pellegrini salterà sicuramente le partite con Genk e Cagliari, Fonseca spera di averlo a disposizione per la 27a giornata contro la Sampdoria dell’ex Claudio Ranieri.