Notizie Juventus: scambio Donnarumma-Bernardeschi in estate?

Ultime Juventus, Donnarumma può arrivare in estate. Come riportato da tmw, nonostante le smentite, il ds bianconero Fabio Paratici starebbe continuano a monitorare la situazione legata a Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan, in scadenza nel 2021, rappresenta un bel problema a Milano. Per questo ci sarebbe un costante interesse dei bianconeri sul 21enne portierone campano.

Il Milan rischia così di perdere il suo numero 99 a zero, come nel 2017 visto che il suo agente Mino Raiola vorrebbe un ritocco dello stipendio da 7 milioni a stagione. Questo, tuttavia, per le casse rossonere è già ritenuto fuori dai parametri economici della nuova società. La trattativa per il prolungamento non sarà semplice.

Ultime Juventus: Bernardeschi nell’affare?

La Juventus, tuttavia, in questo momento non ha l’esigenza di avere un nuovo portiere ma l’opportunità è grande e potrebbe essere irripetibile. I bianconeri hanno appena rinnovato il contratto del numero 1 Szczesny ma potrebbero anche decidere di privarsene come accaduto con Higuain due anni fa e fare anche una plusvalenza. Nell’affare con il Milan per Donnarumma potrebbe essere inserito il cartellino Federico Bernardeschi che sta trovando poco spazio a Torino visto anche il modulo utilizzato da Sarri.

A Milano, invece, l’ex Fiorentina potrebbe scendere in campo una posizione più congeniale alle sue caratteristiche.