Napoli-Barcellona: risultato, sintesi, gol e highlights

Napoli-Barcellona: apre Dries Mertens, risponde Griezmann. Gli azzurri ricevono negli ottavi il Barcellona di Leo Messi al San Paolo. E’ la squadra ospite a fare la partita ma i catalani non trovano mai la via della porta. Il Napoli protegge l’area di rigore molto bene e trova la rete del vantaggio partendo dalla propria aria con Di Lorenzo che imposta e serve Zielinski, il polacco sfrutta un’indecisione della difesa blaugrana e mette palla al limite per Mertens. Il belga stoppa il pallone e lo infila sotto l’incrocio dei pali. E’ l’unica palla gol del primo tempo ed il Napoli va negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa il copione non cambia ma il Napoli è costretto a rinunciare a Dries Mertens. Busquets entra con il piede a martello e l’attaccante si fa male. Al suo posto entra Milik e gli azzurri si abbassano. Insigne perde un pallone complicato e Griezmann ed abile a mettere dentro l’assist di Semedo che sfrutta un errato allineamento della difesa. Il Napoli però è vivo e sfiora il nuovo vantaggio con Milik che serve Callejon. Lo spagnolo tutto solo davanti a Ter Stegen spara sul portiere tedesco. Il Barce prova a spingere ma il Napoli fa male in ripartenza e chiede un calcio di rigore per fallo su Callejon ma nell’azione c’è un fuorigioco di Insigne. Nel finale espulso Vidal.

Napoli-Barcellona: tabellino

30′ Mertens, 58′ Griezmann

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme (79′ Allan), Zielinski, Callejon (73′ Politano), Mertens (54′ Milik), Insigne. All. Gattuso. A disp: Meret, Allan, Elmas, Luperto, Politano, Hysaj, Milik.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen: Semedo, Piqué (92′ Lenglet), Umtiti, Junior; Rakitic (56′ Arthur), Busquets, De Jong: Messi, Griezmann (86′ Ansu Fati), Vidal. All. Quique Setien. A disp: Neto, Arthur, Lenglet, Riqui Puig, Ansu Fati, Araujo, Akieme.

Arbitro: Byrch

Ammoniti: Busquets (B), Insigne (N), Messi (B), Griezmann (B), Vidal (B), Mario Rui

Espulsi: Vidal (B)