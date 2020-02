Napoli-Barcellona: le formazioni ufficiali degli ottavi

Napoli-Barcellona: le formazioni ufficiali della gara degli ottavi di Champions League in programma questa sera allo stadio San Paolo. Per la prima volta nella storia i catalani sono di scena a Napoli in una gara ufficiale. Esordio al San Paolo anche per Leo Messi.

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcellona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, Rakitic, Busquets, De Jong, Vidal, Griezmann, Messi