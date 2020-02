Calciomercato Napoli, Fabiàn Ruiz nel mirino del Liverpool: concorrenza sfrenata

Calciomercato Napoli, Liverpool su Fabiàn Ruiz | Il Napoli si sta godendo i miglioramenti di Fabiàn Ruiz che in quest’ultimo periodo sta tornando ad esprimersi sugli stessi standard della scorsa stagione. I gol all’Inter in Coppa Italia e al Brescia in campionato hanno permesso grandi balzi in avanti al Napoli che non ne farà a meno nella gara contro il Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Il talento di Fabiàn Ruiz è tornato a meravigliare dopo un lungo periodo di buio, fatto di partite sottotono e poca brillantezza. Il ruolo da play basso che gli aveva affidato Gattuso non aveva prodotto i risultati sperati e si era pensato ad un netto ridimensionamento del centrocampista spagnolo. L’arrivo di Demme e la nuova spensieratezza ritrovata, hanno fatto rivedere il “vecchio” Fabiàn Ruiz che è tornato a far parlare di sé in chiave calciomercato.

Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Manchester City ma dalla Premier League non ci sono solo i Cityzens interessati al numero 8 del Napoli. Stando a quanto riferisce El Desmarque, Jurgen Klopp e il suo Liverpool sarebbero molto interessati al giovane talento del Napoli e in estate potrebbero provare a sottrarlo agli azzurri con un’offerta molto importante.

Concorrenza Barcellona su Fabiàn

Le squadre di Premier League non sono le uniche interessate a Fabiàn Ruiz. In conferenza stampa, Quique Setien, allenatore del Barcellona, alla vigilia della sfida con il Napoli ha parlato dei miglioramenti dell’ex centrocampista del Betis Siviglia, già allenato nel club andaluso.

“Fabiàn è cresciuto in maniera spettacolare, so che anche qui i tifosi gli vogliono molto bene, come gliene voglio io”.