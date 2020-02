Calciomercato Milan, Ibrahimovic va blindato: strategia per giugno

Calciomercato Milan: Ibrahimovic, a giugno arriverà la mossa rossonera

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | La stagione del Milan prosegue con parecchi alti e bassi, e nonostante l’andamento sia ancora un po altalenante, la dirigenza intanto sta continuano a tenere d’occhio anche la situazione mercato. Non solo cessioni, ma anche rinnovi e permanenze. A proposito di questo il club meneghino sta cercando a tutti i costi di risolvere il caso Ibrahimovic, attualmente legato al Milan fino a giugno.

L’attaccante svedese è stato di grandissima importanza fin qui, ed è normale che i rossoneri vogliano riuscire a prolungare il tutto per un altro anno. Ecco che c’è la strategia per giugno: provare a convincere Ibra a rinnovare, nonostante l’età molto avanzata. Questo quanto riportato in mattina da La Gazzetta dello Sport.

Milan-Ibrahimovic: per il rinnovo c’è un ostacolo

Ibrahimovic è stato senza dubbio il vero uomo in più in questo attuale Milan, soprattutto visto e considerato l’enorme apporto dello svedese dal punto di vista mentale. Adesso il rinnovo è una priorità, ma è chiaro che l’operazione non sia affatto scontata. Lo svedese è felice di giocare in maglia rossonera, ma sicuramente ha parecchio dubbi per quanto riguarda il progetto. Un fattore da considerare, e che potrebbe portare ad una decisione drastica. Insieme a lui rischia un altro big.