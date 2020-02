Ultime Juve: Higuain e Douglas Costa tornano dopo Pjanic

Ultime notizie Juventus Dogulas Costa | Maurizio Sarri torna a sorridere. La Juventus rivede Douglas Costa in gruppo. Stagione incredibilmente sfortunata quella dell’attaccante brasiliano. Tantissimi infortuni anche abbastanza lunghi che hanno tenuto il calciatore lontano dai campi da calcio. Nelle ultime settimana la Juve aveva perso anche Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain, entrambi assenti a Ferrara con la SPAL. Come riportato nelle ultime ore però, i due calciatori hanno recuperato e saranno a disposizione di Sarri per il match di mercoledì in Champion League contro il Lione. Tornato anche Chiellini, che a Ferrara ha giocato circa 55 minuti da titolare con la maglia bianconera. Il capitano della Juve riposerà con il Lione per esserci contro l’Inter. Problema alla shciena risolto per il Pipita, che quasi sicuramente, sarà con i compagni in Francia ma per accomodarsi in panchina. In Champions torna Bonucci, assente con la SPAL per squalifica, al suo posto ha giocato Rugani.

Juventus, Dogulas Costa lavora in parte con il gruppo

Domani la conferenza stampa di Sarri, ma l’allenatore non dovrà annunciare il recupero di Higuain, che ormai si allena da giorni con la squadra. Stesso discorso per Pjanic. Intanto, è tornato a vedersi anche Douglas Costa. Per quanto riguarda Higuain, il calciatore è stato in gruppo, svolgendo la seduta di allenamento completa, solo una una piccola parte dell’allenamento in gruppo per Costa, che si prepara a rientrare il prima possibile.