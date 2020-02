Calciomercato Roma, Smalling sul futuro: “Potrei restare a lungo”

Calciomercato Roma, Smalling parla del suo futuro | La stagione di Chris Smalling con la Roma si sta rivelando molto importante per il piazzamento europeo della squadra di Paulo Fonseca. L’allenatore giallorosso non può fare a meno della fisicità e dell’intelligenza del difensore inglese che, però, non conosce ancora il suo futuro, essendo arrivato solo in prestito dal Manchester United.

Calciomercato Roma, Smalling sul futuro

Il difensore centrale della Roma ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sports UK. Non dipenderà solo dalla sua volontà ma anche degli accordi che Manchester United e Roma potrebbero trovare per la prossima stagione.

“La decisione sarà interessante da prendere. Io e la mia famiglia abbiamo avvertito tutto l’amore dei tifosi. Potrei restare qui a lungo”

Serviranno 20 milioni per completare l’acquisto a titolo definitivo del cartellino di Smalling, cifra che la Roma potrebbe spendere più volentieri in caso di qualificazione in Champions League.

Smalling, nessuna clausola nel contratto

Chris Smalling, dunque, spera di restare alla Roma ancora per molto tempo. Nonostante questo, però, ci sono degli accordi da raggiungere che non sono stati fissati precedentemente.

“Non c’è nessuna clausola per il mio riacquisto da parte del Manchester United perché ci siamo detti di dover valutare prima la mia stagione. Comunque a fine anno ci incontreremo e capiremo come andrà a finire questa situazione”.