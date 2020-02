Calciomercato Roma: Pellegrini, rinnovo da risolvere

Calcio Mercato Roma Pellegrini rinnovo | Momento non facile quello di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, dopo un avvio di stagione strepitoso, è in fase calante da diverse partite. Lo stesso allenatore Fonseca ha sottolineato il periodo di forma poco convincente del calciatore nelle ultime interviste:

“Pellegrini deve capire che non ha fatto bene in questo periodo e perché è accaduto. Sta lottando per migliorare, ieri ci ho parlato”.

Il giovane centrocampista italiano è in scadenza di contratto nel 2022 e la Roma lavora per il rinnovo. Situazione al momento di stallo e con le parti distanti. La Roma punta a dover blindare il proprio gioiello. Il problema resta la clausola rescissoria, che il club giallorosso punta ad abolire. I 30 milioni di euro sono una cifra troppo bassa per il mercato attuale e le parti sono a lavoro per trattare anche sull’ingaggio del calciatore.

Mercato Roma: Pellegrini, rinnovo distante. Ci sono Inter, Milan e Arsenal

Lorenzo Pellegrini torna ad essere un nome caldo in vista della prossima sessione di calcio mercato. Sia i club italiani che stranieri sul giovane talento della Roma che resta con una clausola rescissoria di 30 milioni di euro al momento. Stando a quanto riportato da FcInterNews, l’entourage del centrocampista sonda possibili alternative come Inter, Milan e Arsenal. Dopo il mancato rinnovo che tarda ad arrivare con l’AS Roma.