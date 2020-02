Roma-Lecce: risultato, sintesi, gol e highlights

Roma-Lecce: il risultato della gara. Partita semplice per i giallorossi che battono i salentini agilmente.

Roma-Lecce: il primo tempo

La partita si mette subito in discesa per i giallorossi che aprono il match con Under. Il turco fotocopia la rete di Carles Perez in Europa League e di giustezza mette dentro con il sinistro la rete del vantaggio della Roma. Poco dopo è Mkhitaryan a presentarsi tutto solo in area e a mettere dentro di sinistro la rete del raddoppio. L’armeno è freddo ed in diagonale porta la Roma sul doppio vantaggio.

Roma-Lecce: il secondo tempo

Nella ripresa la gara prosegue con lo stesso copione. I giallorossi trovano anche il terzo gol. Questa volta è Kolarov ad andare via sulla fascia e mettere dentro un pallone che Dzeko prima spreca, poi mette in porta con un tapin da pochi passi. Nel finale esce bene il Lecce che prende il palo con Lapadula e non riesce a mettere dentro il gol della bandiera. Ma la squadra di Fonseca è indomabile e va ancora in gol con Kolarov che mette dentro la rete che chiude la partita con la complicità del portiere Vigorito. Nel finale entra anche Kalinic che prova a farsi vedere nei minuti finali servendo Carles Perez ma la conclusione dello spagnolo viene deviata fuori.