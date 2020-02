Genoa-Lazio: highlights, risultato, sintesi e gol

Genoa-Lazio Highlights | A Genova si gioca una delle poche partite andate in scena in questa particolare giornata vissuta nell’ombra del Coronavirus. Le due compagini scendono in campo nel lunch match di questa domenica cercando di dimenticare le vicende legate attorno al caos generale che sta vivendo l’intero Paese in questi ultimi giorni. La Lazio parte forte e continua a volare, mettendo sin dai primi minuti le cose in chiaro ai propri avversari. La rete di Marusic dopo pochi istanti sblocca già il match… CLICCA QUI PER CONTINUARE A LEGGERE LA SINTESI DELLA GARA

Il video highlights del match