Calciomercato Napoli, Fabian nel mirino del City: arriva l’offerta

Calciomercato Napoli: su Fabian anche il City, si tratta

Calcio Mercato Napoli Fabian | Una stagione parecchio altalenante per il Napoli, ed in particolare per qualche singolo azzurro, partito male e in netta ripresa nelle ultime gare. E’ il caso specifico di Fabian Ruiz, il quale è passato da oggetto misterioso, al tornare ad essere fondamentale e decisivo in questo ultimo mese. Il centrocampista spagnolo ha tanto talento, e le sue caratteristiche non sono mai state messe in dubbio, soprattutto dalle pretendenti, che ancora una volta si sono fatte vive.

Il Real Madrid e il Barcellona ci stanno provando seriamente e sono pronte a sfidarsi, ma occhio anche al terzo incomodo: il Manchester City. La squadra inglese è interessata parecchio all’ex Betis, e pare sia pronta ad arrivare ad un’offerta di 90 milioni di euro. Questa la notizia odierna riportata dal portale inglese Express.

Notizie Napoli: clausola in arrivo per Fabian

Il mercato per il Napoli è già partito da tempo, e lo si deduce anche dal fatto che stanno già arrivando tantissime richieste per i vari gioielli presenti nella rosa azzurra. Fabian Ruiz è oggetto di desiderio da parte di molte squadre, e l’unica strategia percorribile è quella di una clausola rescissoria: queste le ultime novità in merito.