Calciomercato Inter: Martial conteso con il Barcellona

Calciomercato Inter: Martial se parte Lautaro Martinez

Notizie Inter: Martial nel mirino. Il club nerazzurro si muove già per trovare un sostituto del “Toro” Lautaro Martinez.

Il Manchester United, nonostante le buone prestazioni dell’ultimo periodo, starebbe valutare l’idea di vendere Anthony Martial.

L’attaccante francese vanta un contratto coi Red Devils fino al 2024. Ma nella giornata di oggi, due tabloid britannici hanno parlato apertamente di due squadre fortemente interessate all’ex Monaco.

Secondo quanto riportato dal Sunday Express, l’Inter avrebbe messo il transalpino, autore di uno splendido gol oggi nella vittoria dello United contro il Watford di oggi, in cima alla lista degli obiettivi.

Il calciatore potrebbe arrivare a Milano per l’eventuale sostituzione di Lautaro Martinez. Secondo il Sunday Mirror, invece, Martial potrebbe anche finire proprio al Barcellona qualora fallisse l’assalto proprio al Toro nerazzurro.

Ultime Inter: Lautaro via? Le ultime

Tuttavia all’Inter piace anche Pierre-Emerick Aubameyang in uscita dall’Arsenal. L’attaccante classe 1989 lascerà l’Arsenal e la Premier League quasi sicuramente al termine della stagione. Senza Champions League e con un contratto in scadenza nel 2021, il calciatore andrà via.

Anche il suo nome è tra gli obiettivi dei nerazzurri in caso di passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona o al Real Madrid.

Arrivato nel 2018 per circa 65 milioni di euro, il calciatore potrebbe andare via per una cifra molto inferire visto il contratto in scadenza e l’età.