Calciomercato Inter, obiettivo Griezmann: sponsorizza Godin

Calciomercato Inter, ecco Griezmann se dovesse partire Lautaro Martinez: le ultime

Calciomercato Inter – Griezmann | Si guardano attorno i nerazzurri, la società dell’Inter non vuole restare a mani vuote se dovessero concretizzarsi le voci legate a Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ è diventato un elemento imprescindibile dell’undici di Antonio Conte, ma le voci che lo vedono verso il club blaugrana preoccupano la società di Suning. E’ per questo che, l’interesse del Barcellona sul centravanti argentino, potrebbe aprire uno spiraglio verso un altro calciatore, che interessa ai nerazzurri. Si tratta del campione del Mondo Antoine Griezmann, che non ha convinto particolarmente la società catalana. Il calciatore potrebbe essere inserito nella trattativa legata a Lautaro Martinez.

Ultime Inter, Griezmann obiettivo concreto: Godin vorrebbe convincere l’ex compagno di squadra

L’Inter vorrebbe convincere l’attaccante francese Antoine Griezmann. Per farlo, utilizzerà la ‘carta Godin‘, perché i due hanno giocato assieme e per diversi anni proprio in spagna, sponda Atletico Madrid. L’uruguaiano potrebbe convincere appunto il suo ex compagno di squadra, se l’Inter dovesse tentare l’affondo per il calciatore. Il difensore, inoltre, ha un rapporto di profonda amicizia con ‘Le petit diable’, padrino inoltre di Mia, figlia di Griezmann. Pare un obiettivo concreto, perché l’attaccante francese non ha convinto particolarmente il Barcellona, che cerca proprio in casa Inter il suo nuovo attaccante: si tratta dell’argentino, Lautaro Martinez.