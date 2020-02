Pradè prima di Fiorentina-Milan: “Abbiamo fatto un mercato per il presente e il futuro”

Tweet on Twitter

Pradè nel pre-partita di Fiorentina-Milan

Fiorentina-Milan, Pradè | Ha parlato nel pre-partita del match all’Artemio Franchi il direttore sportivo dei viola, Daniele Pradè. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

Le parole di Pradè

“Abbiamo fatto un mercato da oltre 70 milioni a gennaio, con due acquisti che praticamente arrivano per il prossimo anno (Amrabat e Kouame, ndr). Poi non dimentichiamo il presente con Duncan, Igor, Agudelo e Cutrone. Siamo una squadra già costruita al 70% per la prossima stagione. Dobbiamo pensare al presente ora”