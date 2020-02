Fiorentina-Milan, Cutrone: “Mai avversari, non avrei esultato al gol. Rigore? A Pulgar ho detto…”

Fiorentina-Milan, l’ex Cutrone nel post-partita

Fiorentina-Milan, Cutrone a DAZN | Ha parlato l’ex di turno, Patrick Cutrone. Partita molto emozionante per lui che, a caldo, ha commentato con queste parole le emozioni vissute per il saluto dei suoi ex tifosi.

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH

Le parole di Cutrone

“Per me il Milan non sarà mai un avversario. Li ringrazio per gli applausi, è stata una bellissima sfida. Io ho dato tutto, siamo stati bravissimi a recuperarla. Io entro sempre con la voglia di vincere e far bene, sono riuscito a prendere un rigore, quindi meglio ancora. Ringrazio i tifosi viola per il sostegno e i tifosi milanisti per il dopo-partita. Rigore? Volevo calciarlo, senza dubbio. Ma lo dico: se avessi segnato, non avrei esultato. Il rigorista è Pulgar, gli ho detto che se non avesse segnato mi sarei arrabbiato. Voglio togliermi soddisfazioni, segnare tanti gol con questa maglia”.