Calciomercato Juventus, Matuidi nel mirino del Lione: parla il presidente Aulas

Calciomercato Juventus: Matuidi, il Lione non molla

Calcio Mercato Juventus Matuidi | Un mercato in continuo movimento quello europeo, in cui le principali big cercano di programmare dei colpi importanti in vista dell’estate. La Juventus in particolare si sta attivando parecchio, e oltre a sondare vari profili interessanti, si sta occupando anche di blindare qualche proprio gioiello. Nella rosa di Maurizio Sarri ci sono tanti giocatori, alcuni di questi considerati quasi esuberi. Non è il caso di Matuidi, il quale era stato dato partente prima, e che nel corso del tempo si è guadagnato conferma e fiducia.

Il centrocampista francese è reputato molto importante da parte del tecnico bianconero, ma è ormai evidente che a giugno bisognerà lottare per non rischiare di perderlo. Il Lione è ancora interessato, e le conferme sono arrivate dallo stesso patron del club francese, Aulas. Queste le sue parole riportate da Sport Mediaset:

“Ho provato a prenderlo la scorsa estate, a giugno se ne potrebbe parlare nuovamente. E’ un giocatore che sarebbe perfetto per noi, soprattutto dal punto di vista tattico”

Matuidi: un futuro tutto da scrivere

Un futuro davvero in bilico per Matuidi, il quale è continuamente sondato da vari club interessati, e che nel frattempo viene riconfermato sempre di più nelle gerarchie bianconere. A svelare le prossime mosse del francese era stato Raiola qualche giorno fa, ecco cosa aveva detto.