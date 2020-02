Calciomercato Juventus, idea Esteves per l’estate | La Juventus è alla continua ricerca di un terzino per migliorare la fascia destra. Nel mercato invernale si è cercato di chiudere lo scambio Kurzawa-De Sciglio con il PSG ma alla fine non se ne fece più nulla. Intanto la squadra bianconera guarda ancora all’estero, in casa Porto, e punta Tomas Esteves.

Calciomercato Juventus, obiettivo Esteves

Stando a quanto riporta Sky Sport, la Juventus ha messo nel mirino il classe 2002 Tomas Esteves, terzino di grandissimo valore, protagonista assoluto nel Porto che vinse la Youth League nel 2019. Ha una clausola rescissoria da 10 milioni di euro e in estate si potrebbe intavolare una trattativa per portare il giovane esterno a Torino. Ha disputato già 10 partite con il Porto in Primeira Liga ed è stato utilizzato anche da centrocampista centrale.

Juventus-Porto, contatti per i terzini

Già in passato la Juventus ha completato affari interessanti con il Porto. Ancora con un altro terzino. Nel 2015, a Torino, arrivò Alex Sandro dal Porto e oggi potrebbe accogliere un altro esterno proveniente dalla squadra biancoazzurra.

Per la fascia destra la Juventus è sempre in pressing con il PSG per Thomas Meunier. L’esterno belga sta facendo bene in Francia e la prossima stagione potrebbe essere oggetto di trattativa tra bianconeri e parigini.