Calciomercato Juve: Willian, niente colpo a zero. Resta al Chelsea

Mercato Juventus: Willian in estate si complica

Notizie Juventus, Willian | Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, avrebbe chiesto nelle scorse settimana il colpo Willian dal Chelsea alla dirigenza bianconera. Il calciatore è in scadenza di contratto il prossimo giugno 2020 e potrebbe rappresentare un ottimo colpo a parametro zero. Come riportato dal Daily Mirror negli ultimi giorni, la Juventus avrebbe già chiuso il colpo a costo zero per l’esterno brasiliano classe ’88. L’arrivo di Ziyech dall’Ajax al Chelsea già ufficializzato complica la permanenza di Willian, che però spinge fortemente per restare ancora due anni. La Juve attende sviluppi.

Notizie Juventus: Willian annuncia di voler restare al Chelsea

Willian punta al rinnovo biennale con il Chelsea, nonostante il club ha annunciato già l’acquisto per la prossima stagione di Ziyech in quello stesso ruolo. Il calciatore è in scadenza a giugno e potrebbe approdare alla Juventus dove ritroverebbe Sarri.

Il calciatore ha voglia di restare e ne ha parlato a The Players’ Tribune: “Londra è la mia seconda casa. Ho anche superato il test per ottenere la cittadinanza britannica in questi giorni, dopo averlo fallito per ben due volte. Ho studiato tanto e trascorso chissà quante ore sui manuali, nemmeno i miei amici inglesi conoscevano le risposte. Mia moglie non vuole lasciare Londra e nemmeno le mie figlie. Il Brasile è sempre casa, lì torniamo per le vacanze e ritroviamo famiglia e amici”.