Calciomercato Juventus: Tonali, bianconeri in pole

Calcio Mercato Juventus Tonali | La Juventus si prepara ad un grande mercato ricco di colpi in vista di giugno. Tanti gli obiettivi messi nel mirino da Paratici e Nedved con diversi calciatori in uscita. Da valutare il futuro di Rabiot, mentre Matuidi e Khedira potrebbero partire. Situazione delicata anche quella di Bernardeschi e Ramsey, i prossimi mesi saranno decisivi per il loro futuro. Intanto, in entrata, il sogno resta il ritorno di Paul Pogba, ma il vero obiettivo porta il nome di Sandro Tonali. La Juventus punta Tonali per la prossima sessione di mercato, è tra gli obiettivi numero uno per rinforzare il centrocampo. Il baby fenomeno del Brescia è richiesto da tutte le big d’Europa. A soli 20 anni Tonali ha già dimostrato le sue grandi qualità tecniche, fisiche e mentali e potrebbe diventare presto tra i calciatori più forti al mondo nel suo ruolo. La Juve non ha intenzione di lasciarselo scappare come capitato anni fa con Verratti. Serviranno circa 60 milioni di euro.

News Juventus: Tonali, la concorrenza è agguerrita

La Juventus già a febbraio sta pianificando le strategie per i possibili investimenti della prossima estate. Pogba e Tonali tra i principali obiettivi per rinforzare il reparto di centrocampo, ma ci sono altri giovani calciatori e italiani che la Juve ha messo nel mirino. Si tratta di Donnarumma e Zaniolo. Il portiere rossonero è in scadenza nel 2021 e potrebbe essere un ottimo colpo per il futuro. Stesso discorso per quanto riguarda Zaniolo della Roma.