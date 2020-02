Bologna-Udinese, le parole di Fofana e Barrow | Udinese e Bologna si sfideranno nella prima partita del sabato di Serie A. Il Bologna di Mihajlovic si presenta alla sfida con ben 10 assenti, tra squalificati e infortunati. L’Udinese, dal canto proprio, non riesce a trovare la via del gol e oggi potrebbe approfittare delle mancanze di casa rossoblù.

Bologna-Udinese, Fofana e Barrow a Sky Sport

Seko Fofana, centrocampista dell’Udinese, e Musa Barrow, attaccante del Bologna, hanno presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport.

Fofana: “Oggi manca solo il gol perché le prestazioni ci sono. Dobbiamo provare a segnare. Siamo venuti a Bologna con fiducia, vedremo cosa succederà. Per me il gol arriverà con pazienza e calma. 100 presenze con gol? Sono felice di giocare la centesima in Serie A, speriamo possa festeggiare con il gol”.

Barrow: “Sappiamo che è una partita difficile. Vogliamo tornare a vincere in casa nonostante la forza dell’Udinese. I tre punti sono fondamentali per lottare per i nostri obiettivi in classifica. Europa? Noi adesso giochiamo di partita in partita e a fine campionato vedremo dove saremo. Andare in Europa ci renderebbe molto felici“.