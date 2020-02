Notizie Milan, Mirabelli: “Le voci sull’esonero di Pioli sono destabilizzanti”

Massimo Mirabelli torna a far parlare di sé: l’ex dirigente rossonero si è soffermato sulle attuali vicende di casa Milan, dalla situazione Pioli fino all’acquisto di Ibrahimovic.

Ultime Milan, Mirabelli sull’esonero di Pioli

Tra passato, presente e futuro. Il dirigente calabrese ha parlato a calciotoday toccando diversi argomenti, tra cui il futuro di Pioli: “Una nuova rivoluzione sarebbe sbagliata, le stesse voci sull’arrivo di Rangnick sono destabilizzanti per l’ambiente e la squadra, l’allenatore attuale così non lavora tranquillamente“. A proposito di allenatori, Mirabelli si coccola Gattuso: “Lo abbiamo lanciato come allenatore“. E a proposito di medaglie, il dirigente si appunta sul petto anche quella della permanenza di Donnarumma fino a questo momento (e per nulla scontata a partire dalla prossima stagione): “Abbiamo rinnovato il contratto di Gigio e con un manager come Raiola non è facile, di questo ne ha beneficiato l’attuale società. Chissà se adesso verrà prolungato il rapporto contrattuale con il portiere…”.

Ultimissime Milan, la visione di Mirabelli

Smentisce, chiaramente, che i problemi finanziari di oggi siano dovuti alla sua gestione: “Quando c’ero io si sapeva chi comandava, non c’era confusione e i risultati si sono visti, il rimpianto è non aver avuto tempo. Maldini? Chi ha giocato a grandi livelli non è detto che possa fare il dirigente. Paolo è alle prime armi, ha bisogno di tempo. Ibrahimovic? Io non lo avrei comprato, non puoi fondare una squadra su un 38enne”.