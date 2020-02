Notizie Fiorentina, Commisso annuncia: “Voglio vincere qualcosa la prossima stagione”

Ultime Fiorentina | Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina, ha parlato nel corso di un’intervista riportata da FirenzeViola:

“Il prossimo anno vogliamo competere. E magari vincere qualcosa”.

Il presidente della Fiorentina ha parlato presso la Columbia University tornando sulla trattativa per l’acquisto del club viola e dei suoi progetti futuri:

“Nel 2016 ho fatto la prima offerta per la Fiorentina, un’altra nel 2017. Poi sono stato coinvolto nell’acquisto del Milan ma l’affare non si è concluso. A quel punto sono tornato a trattare con i proprietari della Fiorentina che mi hanno contattato dicendo che volevano vendere. Mi chiesero 300 milioni e dopo quattro mesi tornarono da me: io gli dissi che se volevano andar via dovevano abbassare il prezzo, loro l’hanno fatto e ora sono già stato 8 volte a Firenze in sette mesi e ci tornerò tra due settimane”.

Ultime Fiorentina: Commisso promette spettacolo

Commisso sul futuro del club toscano: