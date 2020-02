Tweet on Twitter

Notizie Cagliari, Maran si gioca il posto: ribaltone in vista?

Ultime Cagliari, Maran sulla graticola? La cura ricostituente del Cagliari, nel centro sportivo nei pressi di Brescia, come riportato dal Corriere dello Sport, ha il gradevole effetto di un gruppo quasi al completo (Cacciatore si è allenato con i compagni, Pavoletti ormai è lungodegente).

A Coccaglio, provincia di Brescia, in piena Franciacorta la squadra continua a lavorare. Il gruppo è sorvegliato in maniera speciale dal ds Marcello Carli e da Andrea Cossu, il suo braccio destro per l’area tecnica del Cagliari. Rolando Maran ha di nuovo a disposizione Rog.

Tornerà dalla squalifica anche Nainggolan per completare il quadro. Nei giorni di ritiro che precedono il viaggio a Verona, gli allenamenti del Cagliari sono blindatissimi. Tra stasera e domani, gli stati generali del club potrebbero riunirsi per intero per dare un messaggio ad allenatore e calciatori.

Verona gli ricorda un doppio successo l’anno scorso – tra campionato e Coppa – anche se l’avversario era differente. Domenica potrebbe giocare Luca Ceppitelli, fuori causa da ottobre per una fascite plantare. Il centrale del Cagliari cinque giorni fa era in panchina contro il Napoli, stavolta potrebbe fare coppia difensiva con Klavan.

Ultime Cagliari, Maran si gioca la conferma

A Coccaglio ha lavorato anche Maran, quando allenava il Brescia. Le prove tattiche tengono conto, per forza di cose, dell’assenza di Nandez domenica a Verona: il centrocampista uruguaiano è squalificato e non potrà dare una mano a tecnico e compagni.